У Конгресса США вновь начались аресты

Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США, где проходил митинг в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба самостоятельного федерального правоохранительного ведомства, которое в первую очередь отвечает за охрану американского законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Сегодня [в субботу] было арестовано четыре человека у Конгресса, где проходил митинг", - отметили представители полиции.

У одного из арестованных, который был в жилете с надписью "пресса", во время митинга обнаружили большой нож. Двое жителей Техаса, автомобиль которых остановила полиция, были арестованы перед началом митинга: один - за нарушение испытательного срока, а второй разыскивался властями по обвинению в хранении оружия. Уже после митинга недалеко от Конгресса был арестован человек с огнестрельным оружием, предположительно пистолетом. Его заметил один из протестующих и рассказал стражам порядка.

Всего, по данным полиции Капитолия, в "зоне, выделенной для акции протеста, находились сегодня приблизительно 400-450 человек (не считая правоохранительных органов)". По оценке корреспондента ТАСС, на митинге было больше полицейских, чем демонстрантов. Сотрудники правоохранительных органов были приведены в состояние повышенной готовности. Некоторые полицейские, обеспечивающие безопасность на акции протеста, носили дубинки, щиты и даже ружья, вероятно, предназначенные для стрельбы резиновыми пулями. Над местом проведения демонстрации барражировал вертолет. Пентагон направил для усиления полиции у Конгресса по ее запросу 100 бойцов Национальной гвардии. В четверг на Капитолийском холме были выставлены временные металлические ограждения.

Правосудие для участников штурма

Кроме того, как сообщила полиция Капитолия, после окончания митинга в нескольких кварталах от Конгресса полиция отделила протестующих, которые, как правило, придерживались правых взглядов, от демонстрантов, придерживавшихся противоположных политических взглядов. "Полиция Капитолия разделила группы без инцидентов. Дополнительных арестов на данный момент не было произведено", - отметили в пресс-службе.

Сам протест прошел мирно, без серьезных правонарушений. Полицейские на велосипедах моментально пресекали любые попытки оппонентов протестующих спровоцировать драку.

Законодатели-республиканцы, которых приглашали организаторы митинга выступить на нем, решили не участвовать в акции протеста. Его посетили лишь политики, которые баллотируются в Палату представителей Конгресса. Выступавшие на сцене называли "политзаключенными" арестованных участников штурма Капитолия. "Мы выступаем против любого насилия. Мы хотим лишь справедливости в отношении тех, кто был задержан 6 января. Я даже не сторонник [экс-президента США Дональда] Трампа, но пришла сюда, чтобы поддержать тех, кого незаконно обвинили в штурме Конгресса", - отметила Барбара Гэлтс, которая приехала в Вашингтон из штата Аризона.

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. По данным журнала "Ньюсуик", по делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержано не менее 642 человек. На данный момент почти 50 человек признали себя виновными по обвинениям, связанным с насилием, причем девять сознались в совершении тяжких преступлений. Подавляющее большинство обвиняемых были освобождены в ожидании суда, но около 75 все еще находятся под стражей.