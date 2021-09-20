«Единая Россия» получает почти половину голосов избирателей

"Единая Россия" набирает более 47% голосов на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва по результатам обработки 61,35% протоколов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом следует из данных Центризбиркома.

На втором месте КПРФ с 20,78%, 7,86% голосов получает ЛДПР, 7,51% - "Справедливая Россия - За правду", 5,73% - "Новые люди". Остальные партии, претендующие на депутатские кресла, пока не преодолевают ни 5-процентный барьер, необходимый для прохода в нижнюю палату парламента, ни 3-процентный, который дает право на госфинансирование.

Единороссы лидируют в 194 одномандатных округах из 225 и побеждают на выборах почти во все законодательные собрания регионов, свидетельствуют данные Центризбиркома на текущий момент.