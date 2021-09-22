https://news.day.az/world/1382538.html В Санкт-Петербурге водитель сбил трёх пешеходов - Жуткие кадры (18+)
В Санкт-Петербурге водитель сбил трёх пешеходов - Жуткие кадры (18+)
Телеграм-канал "ЧП 18+" поделилися жутким видео из Санкт-Петербурга, где водитель сбил трёх пешеходов.
На кадрах запечатлено, как пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре