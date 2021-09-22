В Санкт-Петербурге водитель сбил трёх пешеходов

Телеграм-канал "ЧП 18+" поделилися жутким видео из Санкт-Петербурга, где водитель сбил трёх пешеходов.

На кадрах запечатлено, как пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры: 