https://news.day.az/world/1383302.html Французские медики сжигают свои дипломы - ВИДЕО
Французские медики сжигают свои дипломы - ВИДЕО
В Сети появились кадры, как французские медики сжигают свои дипломы.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на этой неделе во Франции вступило в силу постановление о необходимости привиться всем сотрудникам медицинской сферы.
Все кто не сделает инъекцию вакцины, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
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