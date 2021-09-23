В Сети появились кадры, как французские медики сжигают свои дипломы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на этой неделе во Франции вступило в силу постановление о необходимости привиться всем сотрудникам медицинской сферы.

Все кто не сделает инъекцию вакцины, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.