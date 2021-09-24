Извержение вулкана на острове Пальма в Испании активизировалось

Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на испанском острове Пальма, увеличил объёмы выброса лавы в последние часы в связи с возобновлением извержения. Вулкан ревёт и вновь извергается мощными взрывами с характерной звуковой задержкой.

Соответствующим вмдео поделился телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.

Также сообщается, что из извержения Кумбре-Вьеха на острове Пальма сделали круглосуточную онлайн-трансляцию.