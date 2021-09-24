https://news.day.az/world/1383539.html Извержение вулкана на острове Пальма в Испании активизировалось - ВИДЕО
Извержение вулкана на острове Пальма в Испании активизировалось - ВИДЕО
Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на испанском острове Пальма, увеличил объёмы выброса лавы в последние часы в связи с возобновлением извержения. Вулкан ревёт и вновь извергается мощными взрывами с характерной звуковой задержкой.
Соответствующим вмдео поделился телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.
Также сообщается, что из извержения Кумбре-Вьеха на острове Пальма сделали круглосуточную онлайн-трансляцию.
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