Ким Чен Ын поблагодарил Китай за совместное противостояние «враждебным силам»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обратился к генсеку КПК Си Цзиньпину со словами благодарности за совместное противостояние "враждебным силам". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Day.Az.

"Ким Чен Ын в своем послании сказал, что ему очень приятно видеть, как товарищеское единство и сотрудничество между КНДР и Китаем неуклонно укрепляются в совместной борьбе в защиту и прославление социализма, одновременно преодолевая злобные вызовы и препятствия со стороны враждебных сил", - говорится в сообщении.

Ким Чем Ын выразил уверенность, что "традиционная" дружба КНДР и Китая продолжит развиваться и "продемонстрирует свою непобедимую жизнеспособность".