Приют для гаитянских мигрантов в Мексике

Мексиканские власти направили в приют города Сьюдад-Акунья около 250 гаитянских мигрантов после ликвидации их стихийного лагеря, располагавшегося на границе США и Мексики. Гаитяне прошли здесь медосмотр и смогли получить еду и одежду. Некоторые уже изъявили желание остаться в Мексике, и местные власти заявляют, что у людей будет возможность обратиться в миграционную службу с таким запросом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

- Мы здесь действительно как дома, потому что о нас тут заботятся, - говорит один из них. - Здесь нам дают понять, что Мексике мы не безразличны. А это самое важное, именно это нам хотелось почувствовать. Вот почему мы с семьёй решили здесь остаться, мы хотим остаться в Мексике.

За последние три недели в Сьюдад-Акунья прибыли, по различным оценкам, около 30 тысяч беженцев, преимущественно из Гаити, стремившихся перебраться в США. Более 2000 из них уже депортированы обратно самолётами, многих других ждёт та же участь.