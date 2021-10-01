https://news.day.az/world/1386549.html В Грузию дополнительно доставлено 1 млн доз вакцины Sinopharm
В Грузию дополнительно доставлено 1 млн доз вакцины Sinopharm
В Грузию доставлено 1 млн доз вакцины Sinopharm.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Грузии.
Вакцина Sinopharm разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Грузии вакцинация препаратом доступна гражданам старше 18 лет.
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