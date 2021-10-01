В Грузию дополнительно доставлено 1 млн доз вакцины Sinopharm

В Грузию доставлено 1 млн доз вакцины Sinopharm.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Грузии.

Вакцина Sinopharm разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Грузии вакцинация препаратом доступна гражданам старше 18 лет.