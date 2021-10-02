В Грузии заявили, что силовые структуры знали о приезде Саакашвили

Cотрудники Службы государственной безопасности Грузии знали о возвращении бывшего президента республики Михаила Саакашвили на родину и приняли необходимые меры, чтобы избежать ажиотажа и возможных жертв. Об этом сообщил в субботу грузинскому телеканалу TV Pirveli глава спецслужбы Григол Лилуашвили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы владели информацией о его приезде с той минуты, когда он прибыл сюда. Именно поэтому было проведено такое мероприятие, которое помогло избежать жертв, неразберихи, ажиотажа. Так что все закончилось мирно", - сказал он.

Лилуашвили отказался раскрыть подробности задержания экс-главы государства, отметив, что скоро "все прояснится" и все заинтересованные стороны получат исчерпывающую информацию о произошедшем.