КНДР намерена развивать двухсторонние отношения с Россией

КНДР намерена развивать двусторонние отношения с Россией, заявили в МИД Северной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Давние и традиционные добрососедские отношения между КНДР и Россией будут неизменно укрепляться и развиваться в соответствии с договоренностью, достигнутой на исторической встрече на высшем уровне во Владивостоке", - заявили в северокорейском МИД по случаю 73-й годовщины установления дипломатических отношений.

В МИД КНДР также отметили сохранение контактов между странами на фоне пандемии коронавируса.

"КНДР и Российская Федерация в настоящее время поддерживают регулярные контакты и общение, тем самым непрерывно укрепляя стратегическое сотрудничество по вопросам двусторонних отношений и другим международным проблемам", - резюмировали в северокорейском МИД.