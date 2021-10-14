В московском метро появился поезд с дисплеями вместо окон

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро запустили поезд с двумя интерактивными дисплеями вместо окон в вагонах, сообщил городской департамент транспорта. На экранах обещают показывать "полезную и интересную информацию", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Заммэра столицы Максим Ликсутов через пресс-службу департамента сообщил, что чиновники следят "за технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров" в Москве и напомнил о поставленной мэром Собяниным задаче - "все самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь". По его словам, поезд с дисплеями пока запущены в тестовом режиме, расходы на эксперимент взяли на себя партнеры проекта.