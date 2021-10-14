По меньшей мере девять человек погибли, 44 были госпитализированы в четверг в результате пожара в городе Гаосюн на юге Тайваня. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вспыхнувший ночью огонь охватил старое 13-этажное здание коммерческого и жилого назначения, построенное 40 лет назад. Для тушения были направлены 159 пожарных, которые к утру ликвидировали пламя.

В настоящее время они продолжают прочесывать здание. Спасатели не исключают, что число жертв возрастет, поскольку часть людей могла оставаться в огненной ловушке в жилой части между седьмым и 11-м этажами. По предварительным данным, там проживают не менее 120 человек, в основном люди пожилого возраста, в том числе страдающие деменцией.

На место происшествия прибыл мэр города. Глава правительства Тайваня Су Чжэньчан выразил соболезнования родственникам погибших.