Сильный пожар на юге Тайваня, 44 пострадавших
По меньшей мере девять человек погибли, 44 были госпитализированы в четверг в результате пожара в городе Гаосюн на юге Тайваня. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вспыхнувший ночью огонь охватил старое 13-этажное здание коммерческого и жилого назначения, построенное 40 лет назад. Для тушения были направлены 159 пожарных, которые к утру ликвидировали пламя.
В настоящее время они продолжают прочесывать здание. Спасатели не исключают, что число жертв возрастет, поскольку часть людей могла оставаться в огненной ловушке в жилой части между седьмым и 11-м этажами. По предварительным данным, там проживают не менее 120 человек, в основном люди пожилого возраста, в том числе страдающие деменцией.
На место происшествия прибыл мэр города. Глава правительства Тайваня Су Чжэньчан выразил соболезнования родственникам погибших.
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