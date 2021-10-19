https://news.day.az/world/1393409.html Страны ОПЕК+ в сентябре перевыполнили план на 115%
Страны ОПЕК+ в сентябре перевыполнили план на 115%
Страны ОПЕК+ в сентябре перевыполнили план по сокращению нефтедобычи на 15%, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 115%, а страны, не входящие в ОПЕК, на 114%.
В начале сентября страны ОПЕК+ договорились сохранить на октябрь текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки/с в месяц. В начале сентября участники соглашения договорились о коллективном увеличении нефтедобычи на 400 тысяч б/с в ноябре.
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