Страны ОПЕК+ в сентябре перевыполнили план на 115%

Страны ОПЕК+ в сентябре перевыполнили план по сокращению нефтедобычи на 15%, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 115%, а страны, не входящие в ОПЕК, на 114%.

В начале сентября страны ОПЕК+ договорились сохранить на октябрь текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки/с в месяц. В начале сентября участники соглашения договорились о коллективном увеличении нефтедобычи на 400 тысяч б/с в ноябре.