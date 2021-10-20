Талибы прокомментировали введение шариата в Афганистане

Введение радикальным движением "Талибан" шариата (исламского права) на афганской территории подразумевает, что все жители страны будут равны перед законом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы председателя временного афганского кабмина Абдул Салам Ханафи по итогам заседания по Афганистану в московском формате.

"Введение шариата в Афганистане означает, что у нас не будет коррупции и все будут равны перед законом. Закон не будет делать исключений, например, для тех, у кого много денег. <...> Таким образом мы будем бороться с бедностью и другими проблемами в нашем обществе. В том числе мы работаем над тем, чтобы в Афганистане не было наркотиков и чтобы в стране царила справедливость, а государство процветало и развивалось", - подчеркнул представитель талибов, отвечая на соответствующий вопрос.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.