В Индии вакцинировали от коронавируса более 1 млрд человек

Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии объявило, что в четверг в стране преодолен рубеж 1 млрд введенных доз вакцин против COVID-19. Об этом сообщил телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в честь этого события в Красном форте Нью-Дели (старинная крепость, своего рода делийский Кремль) будет поднят самый большой в стране национальный флаг весом около 1,4 тыс. кг. Правительство также планирует сделать объявления о рекорде в поездах, самолетах и на кораблях.

Ранее министр здравоохранения Мансукх Мандавия обратился ко всем, кто имеет право вакцинироваться, без промедления сделать прививку и тем самым внести свой вклад в "историческое достижение".

По данным Минздрава, около 75% всех взрослых получили первую дозу вакцины, а около 31% завершили вакцинацию. Численность населения Индии приближается к отметке 1,398 млрд человек.

Этапы вакцинации в Индии

В стране вакцинация началась 16 января. На первом этапе прививались лица из "преимущественной группы": медработники и сотрудники, находящиеся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). С 1 марта начался второй этап вакцинации, в ходе которого право на вакцину получили все лица старше 60 лет, а также граждане старше 45 лет, но имеющие сопутствующие заболевания.

Затем с 1 апреля прививаться уже могли все граждане в возрасте 45 лет и старше, независимо от наличия сопутствующих заболеваний, а с 1 мая право вакцинироваться получили все лица, достигшие 18 лет, но на платной основе.

С 21 июня власти заявили о начале кампании по бесплатной вакцинации всех желающих в государственных клиниках в порядке очереди. Было объявлено движение "Вакцины для всех, вакцины бесплатно". При этом любой желающий может привиться в частной клинике на платной основе, не дожидаясь очереди в государственном медучреждении.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.