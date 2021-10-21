https://news.day.az/world/1394478.html Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя
Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя
Существующая модель капитализма себя исчерпала, заявил президент России Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя", - сказал глава государства, выступая в четверг на заседании международного клуба "Валдай".
По его словам, в рамках этой модели больше нет выхода из "клубка все более запутанных противоречий".
"Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющему неравенству", - добавил глава государства.
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