Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

Существующая модель капитализма себя исчерпала, заявил президент России Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя", - сказал глава государства, выступая в четверг на заседании международного клуба "Валдай".

По его словам, в рамках этой модели больше нет выхода из "клубка все более запутанных противоречий".

"Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющему неравенству", - добавил глава государства.