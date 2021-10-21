В Иране использовано 76 млн доз вакцины от коронавируса

В Иране было сделано 76 млн прививок. Хотя бы одну дозу получили 50 млн человек, по меньшей мере 26 млн жителей страны завершили процесс вакцинации, заявил в четверг министр здравоохранения, средств правовой защиты и медицинского лечения Ирана Бахрам Эйноллахи. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ИРНА, передает Day.Az.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время 54 млн иранцев - 80% населения - завершат процесс вакцинации.

"В настоящее время в страну импортировано 120 млн доз вакцины, а применено 76 млн доз", - сказал Эйноллахи, добавив, что объемы производства иранских вакцин будут наращиваться.