Конкурент SpaceX доставит грузы через космос вместо самолета

Американская компания Blue Origin, выступающая конкурентом SpaceX, рассматривает участие в конкурсе Минобороны США, предусматривающем возможность использования космических аппаратов вместо самолетов для доставки военных грузов по всей планете, сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам директора программ национальной безопасности Blue Origin Томаса Мартина, в настоящее время компания ведет соответствующие переговоры с Транспортным командованием Соединенных Штатов.

SpaceNews напоминает, что Blue Origin может стать второй после SpaceX компанией, которая в интересах Пентагона займется разработкой систем для доставки грузов по планете через космос.

Издание отмечает, что основной проблемой данного подхода может стать слишком высокая скорость доставки грузов по планете, занимающая несколько десятков минут, по сравнению со временем, которое уходит на организацию и осуществление сопутствующих операций.