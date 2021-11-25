Крупный пожар на заводе по производству пластика в Англии, слышны взрывы

Пожарные города Хессл в графстве Восточный райдинг Йоркшира в Англии призвали население не открывать окна, пока они пытаются потушить сильный пожар на местном предприятии. Об этом говорится в распространенном сообщении местной пожарной службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент мы находимся на месте инцидента в районе Хессла. Мы рекомендуем местным жителям закрыть окна и двери", - говорится в сообщении. Водителей призывают избегать близлежащей трассы из-за сильного задымления.

По информации газеты The Daily Telegraph, пожаром охвачено предприятие по производству пластика.

Тем временем пользователи социальных сетей размещают фотографии и видео бушующего пламени и огромных клубов черного дыма позади жилых кварталов. Очевидцы также сообщают о том, что слышат на месте пожара многочисленные взрывы, иногда с периодичностью каждые 10 секунд.

Хессл - городок с населением около 15 тыс. человек, который расположен в 8 км от крупного портового города Кингстон-апон-Халл.