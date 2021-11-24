Число погибших мигрантов при крушении лодки у берегов Франции достигло 31

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции погиб 31 человек. Об этом сообщает телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, в лодке было 33 мигранта, из которых 31 человек погиб, двое выжили, однако их жизни в опасности. Среди утонувших - пять женщин и маленькая девочка.

Руководитель французского МВД подчеркнул, что полиция арестовала четверых перевозчиков, которые могут быть ответственны за катастрофу.