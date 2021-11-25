Во Франции ревакцинация станет обязательной

Власти Франции аннулируют после 15 января все санитарные пропуска, выданные совершеннолетним жителям страны, если они не пройдут ревакцинацию. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 15 января все санитарные пропуска граждан от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу, будут деактивированы. У людей будет 2 месяца, чтобы получить третью дозу. К тому моменту у большинства пройдет от 5 до 7 месяцев с момента прохождения полного курса вакцинации", - сказал он.