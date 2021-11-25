https://news.day.az/world/1408138.html Во Франции ревакцинация станет обязательной
Во Франции ревакцинация станет обязательной
Власти Франции аннулируют после 15 января все санитарные пропуска, выданные совершеннолетним жителям страны, если они не пройдут ревакцинацию. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С 15 января все санитарные пропуска граждан от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу, будут деактивированы. У людей будет 2 месяца, чтобы получить третью дозу. К тому моменту у большинства пройдет от 5 до 7 месяцев с момента прохождения полного курса вакцинации", - сказал он.
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