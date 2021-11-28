Главный инфекционист США оценил шансы распространения нового штамма COVID-19

Штамм коронавируса омикрон, впервые выявленный в Южной Африке, рано или поздно распространится повсеместно.

Такое профессиональное мнение выразил главный инфекционный врач, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью NBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы пока его не обнаружили, но когда у вас вирус с таким уровнем передачи, и есть случаи, связанные с поездками, которые уже обнаружены в других местах. Когда мы сталкиваемся с таким вирусом, практически без вариантов, что распространение будет повсеместным", - оценил Фаучи шансы распространения вируса.

Инфекционист отметил, что высокой заразностью нового штамма объясняется быстрота введения ограничительных мер президентом США Джо Байденом, который 26 ноября запретил перелеты в восемь африканских стран. Вероятность распространения вызывает особую озабоченность из-за приближения новогодних праздников, из-за которых частота поездок обычно выше. Фаучи также обратился ко всем американцам со словами о важности вакцинации в условиях пандемии COVID-19.

"Я не хочу пугать американцев, но когда происходит что-то, к чему нужно отнестись серьезно, - ты воспринимаешь это серьезно и делаешь все, что в твоих силах, чтобы противостоять этому. Быть вакцинированным всегда лучше, чем не быть вакцинированным", - напомнил Фаучи.

Ранее в ЮАР заявили, что поделятся образцами нового штамма коронавируса со всеми странами мира. Государственные ведомства, отвечающие за биологическую безопасность, получат штамм омикрон по запросу.