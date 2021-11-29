Названы способные лично поговорить по телефону с Елизаветой II люди

Журналист Джонатан Скаредоти в интервью журналу Us Weekly назвал людей, которые могут лично поговорить по телефону с королевой Великобритании Елизаветой II. По его словам, она отвечает только на вызовы от двух контактов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, глава британской монархии беседует по мобильному со своей дочерью, принцессой Анной, и личным гоночным менеджером Джоном Уорреном, который также является зятем близкого друга королевы.

"А также у нее, по-видимому, есть мобильный телефон, который, как говорят, модели Samsung, и оснащен антихакерским шифрованием MI6, чтобы никто не мог взломать ее телефон", - рассказал Скаредоти.

Он также предположил, что Елизавета II имеет аккаунт в социальной сети Facebook, об этом давно ходят слухи. Журналист восхитился тем, как 95-летняя королева осваивает современные технологии и вспомнил, что в разгар пандемии коронавируса она принимала посетителей в формате видеоконференции в Zoom.

Однако, поскольку члены королевской семьи еще не подтвердили сообщения о ее предполагаемых страницах в социальных сетях, эксперт может только предполагать присутствие главы британской монархии в Интернете.