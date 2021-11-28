В Москве 17-летняя девушка сорвалась с эскалатора в ТЦ

Девочка-подросток сорвалась с эскалатора в московском ТЦ и получила тяжелые травмы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Компания подростков находилась в одном из ТЦ на Проспекте Мира без взрослых, одна из девушек села на поручень эскалатора, но не смогла удержать равновесие и упала с высоты около трех-четырех метров. Первыми на помощь пострадавшей пришли ее друзья и очевидцы.

Девушку экстренно госпитализировали. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется. Прокуратура начала проверку всех обстоятельств произошедшего.