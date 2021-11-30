В Перу микроавтобус сорвался в пропасть

На северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. В результате падения погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает Noticiasrcn, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Транспортное средство упало с высоты 300 метров. По данным издания, среди погибших ребенок и двое медиков.

Семеро пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба.

Полиция выясняет причины происшествия.