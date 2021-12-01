В ВОЗ заявили, что полный запрет на путешествия не остановит распространение коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса. В опубликованных во вторник рекомендациях в связи с обнаружением на юге Африки омикрон-штамма она посоветовала странам применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования", - подчеркнули в ВОЗ. "Страны должны продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, касающихся поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами", - говорится в рекомендациях организации.