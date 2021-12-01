В НАТО опровергли заявления о планах по размещению ядерного оружия в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления о том, что у альянса есть планы по размещению ядерного оружия в новых странах Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках политики сдерживания в течение многих лет", - заявил Столтенберг.