https://news.day.az/world/1410545.html В НАТО опровергли заявления о планах по размещению ядерного оружия в Европе
В НАТО опровергли заявления о планах по размещению ядерного оружия в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления о том, что у альянса есть планы по размещению ядерного оружия в новых странах Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках политики сдерживания в течение многих лет", - заявил Столтенберг.
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