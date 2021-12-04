Стало известно, когда Байден и Путин проведут переговоры

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи.

Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и широкий спектр других вопросов.