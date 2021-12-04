https://news.day.az/world/1411802.html Стало известно, когда Байден и Путин проведут переговоры
Стало известно, когда Байден и Путин проведут переговоры
Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря, звонок по защищенной видеосвязи.
Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и широкий спектр других вопросов.
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