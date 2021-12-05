В Казахстане загорелся грузовик с фейерверками

На севере Казахстана во время движения по трассе загорелся грузовик, перевозивший пиротехнику, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как указано, инцидент произошел в Акмолинском районе.

"На 212-м километре автодороги Нур-Султан - Щучинск произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, груженного пиротехническими изделиями, на площади 30 квадратных метров", - информировали местные спасатели.

В результате пожара полуприцеп с товаром выгорел полностью, кабина уцелела. Обошлось без пострадавших. Движение на дороге возобновилось после ликвидации возгорания.