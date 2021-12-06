В Британии сравнили «омикрон»-штамм с лошадью

Ограничения на международные перемещения не помогут остановить продвижение омикрон-штамма коронавируса, поскольку он слишком быстро распространяется, такое мнение озвучил член научной группы по моделированию пандемического гриппа, профессор Марк Вулхаус в беседе с журналистом Эндрю Марром на телеканале BBC One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что это может быть тот случай, когда дверь конюшни закрыли уже после того, как лошадь сбежала. <...> Импортируемые случаи важны, мы хотим их обнаружить и изолировать любые положительные случаи, которые мы обнаруживаем, как и в любом другом случае. Но я думаю, что уже слишком поздно пытаться существенно повлиять на ход волны "омикрона", если она у нас уже здесь", - объяснил Вулхлаус.

Он подчеркнул, что количество зараженных этим штаммом пока очень низкое, однако их число интенсивно растет, и хорошим вариантом защиты остается вакцинация.