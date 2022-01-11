Турция продолжит ликвидацию террористов

Террористы все больше угрожают границам Турции. Шаги по их ликвидации продолжаются со всей решимостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя ход операции, начатой в ответ на гибель 3 военнослужащих на границе с Сирией.

Взрывное устройство, установленное террористами PKK/YPG, сработало в субботу, 8 января, в районе Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа.

Хулуси Акар сообщил, что сразу после гибели военных в районе Акчакале были предприняты ответные меры.

"По состоянию на сегодняшний день нейтрализованы уже 22 террориста. По объектам террористов PKK/YPG наносятся мощные удары", - сообщил Акар.

Министр нацобороны заверил, что турецкая армия дает достойный ответ на угрозы извне.

"Операции будут набирать оборот. Терпение Турции - на пределе", - сказал Акар, вновь подчеркнув, что Турция ожидает от всех сторон [России и США] выполнения обязательств в рамках договоренностей по Сирии.