https://news.day.az/world/1426766.html Первый шаг к нормализации отношений Турции и Армении
Первый шаг к нормализации отношений Турции и Армении
В Москве 14 января началась встреча спецпосланников Турции и Армении - Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений между двумя странами, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По их данным, в ходе первой встречи стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять в процессе нормализации отношений, и их детали.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна заинтересована в продолжении подобных контактов.
Ожидается, что на встрече также будут обсуждены экономические вопросы.
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