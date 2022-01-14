Первый шаг к нормализации отношений Турции и Армении

В Москве 14 января началась встреча спецпосланников Турции и Армении - Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений между двумя странами, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, в ходе первой встречи стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять в процессе нормализации отношений, и их детали.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна заинтересована в продолжении подобных контактов.

Ожидается, что на встрече также будут обсуждены экономические вопросы.