В США полицейский застрелил в реанимации задержанного

В американском штате Северная Каролина полицейский застрелил ранее задержанного мужчину, которого доставили в отделение неотложной помощи. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Происшествие произошло рано утром в субботу, 15 января, после драки с офицером, сообщили официальные лица.

Мужчина находился под стражей в полиции Дарема и проходил лечение в больнице Университета Дьюка. Во время лечения он атаковал полицейского и отобрал его пистолет.

Офицер застрелил напавшего на него из другого пистолета. Медицинский персонал больницы оказал помощь мужчине, но он скончался.

Больше никто не пострадал.