https://news.day.az/world/1427275.html В США полицейский застрелил в реанимации задержанного
В США полицейский застрелил в реанимации задержанного
В американском штате Северная Каролина полицейский застрелил ранее задержанного мужчину, которого доставили в отделение неотложной помощи. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Происшествие произошло рано утром в субботу, 15 января, после драки с офицером, сообщили официальные лица.
Мужчина находился под стражей в полиции Дарема и проходил лечение в больнице Университета Дьюка. Во время лечения он атаковал полицейского и отобрал его пистолет.
Офицер застрелил напавшего на него из другого пистолета. Медицинский персонал больницы оказал помощь мужчине, но он скончался.
Больше никто не пострадал.
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