https://news.day.az/world/1427362.html Туристы попали под лавину в Турции - есть погибший
Туристы попали под лавину в Турции - есть погибший
На горнолыжный курорт в Турции сошла лавина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Sabah", трое канадских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте в районе Хисарджик Капи горы Эрджиес.
Спасатели спасли двоих туристов, еще один турист погиб.
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