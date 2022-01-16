Туристы попали под лавину в Турции
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На горнолыжный курорт в Турции сошла лавина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Sabah", трое канадских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте в районе Хисарджик Капи горы Эрджиес.

Спасатели спасли двоих туристов, еще один турист погиб.