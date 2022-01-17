Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции

Граждане Сербии поддержали на прошедшем в воскресенье референдуме изменения в конституции в области правосудия.

Об этом заявил президент республики Александар Вучич в обращении к нации по результатам референдума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании 97,02% обработанных бюллетеней "за" проголосовали 60,48% вышедших на голосование граждан, а 39,52% проголосовали "против". Всего проголосовали более 1,8 млн человек, преимущество проголосовавших "за" составило более 400 тыс. человек. Поздравляю граждан Сербии, которые проголосовали за изменения в конституции. Сербия направила позитивный сигнал миру, верю, что нам удастся в предстоящий период сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что явка на референдуме составила около 30%. "Для референдума это много, мы ожидали явку в 25%, а явка составила 30%. Подсчет остальных голосов никак не повлияет на результат", - сказал президент. При этом, по его словам, в столице страны Белграде большинство проголосовавших выступили против изменений в конституции.

По данным наблюдателей, референдум прошел при самой низкой явке с 2014 года. Как сообщил в воскресенье журналистам директор Республиканского института статистики Миладин Ковачевич, явка на референдуме по внесению изменений в Конституцию Сербии в области правосудия за два часа до закрытия избирательных участков составила 25,25%. При этом на парламентских выборах 2020 года явка в 25% была превышена за шесть часов до закрытия участков, а за час до закрытия составила 45%.