В Афганистане взорвали пассажирский автобус

- много погибших и раненых

По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в субботу в городе Герат, административном центре одноименной провинции на северо-западе Афганистана.

Об этом сообщила в своей электронной версии местная газета Etilaat Roz со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в гератском квартале Хаджи-Аббас был взорван пассажирский микроавтобус.

Региональные представители движения "Талибан" подтвердили факт взрыва.