https://news.day.az/world/1429103.html В Афганистане взорвали пассажирский автобус - много погибших и раненых
В Афганистане взорвали пассажирский автобус - много погибших и раненых
По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в субботу в городе Герат, административном центре одноименной провинции на северо-западе Афганистана.
Об этом сообщила в своей электронной версии местная газета Etilaat Roz со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, в гератском квартале Хаджи-Аббас был взорван пассажирский микроавтобус.
Региональные представители движения "Талибан" подтвердили факт взрыва.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре