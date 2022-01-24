Перу страдает от разлива нефти

Правительство Перу обратилось за международной поддержкой в ​​ликвидации последствий разлива нефти у берегов Лимы, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Власти назвали его "худшим экологическим бедствием" города в новейшей истории, пишет The New York Times.

15 января мощные волны, вызванные извержением тихоокеанского подводного вулкана в архипелаге Тонга, привели к разливу нефти при разгрузке танкера на нефтеперерабатывающем заводе около Лимы. И даже спустя почти неделю после инцидента нефть все еще продолжает вымываться на местные пляжи.

По оценкам министерства окружающей среды, в воду попали около 6000 баррелей сырой нефти - намного больше семи галлонов, о которых испанская нефтяная компания Repsol, оператор нефтеперерабатывающего завода, первоначально сообщала властям.

Министерство здравоохранения предупредило, что 21 пляж представляет "серьезную опасность для здоровья", и призвало районные власти ограничить доступ к ним. Правительство заявило, что нефтяное пятно на поверхности воды простирается на территорию, равную 320 футбольным полям.

Также правительство сообщило, что попросило экспертов из Организации Объединенных Наций и Национальной группы реагирования США помочь справиться с проблемой.

"Мы столкнулись с одним из крупнейших экоцидов на нашем побережье. Государство готовит уголовные, гражданские и административные санкции", - сказал президент Перу Педро Кастильо.

По словам министра окружающей среды, Repsol могут оштрафовать на 36 миллионов долларов. Политик обвинил компанию в том, что она не уведомила власти вовремя и не смогла правильно описать масштаб разлива нефти.

В самой компании заявили, что проводят внутреннее расследование.

Кроме того, разлив нефти оставил без работы сотни рыбаков в бедных прибрежных районах и угрожает двум охраняемым морским заповедникам, где скалистые островки служат убежищем для каланов, пингвинов Гумбольдта и красноногих бакланов.

Тихоокеанские воды Перу известны своим биоразнообразием благодаря холодному, наполненному планктоном течению Гумбольдта.

"Мы наблюдаем за медленным разрушением перуанской морской экосистемы и средств к существованию тех, кто от нее зависит. Это действительно ужасно. Ни компания, ни государство не в состоянии ответить", - отметил морской биолог из экологической некоммерческой организации Oceana Peru Хуан Карлос Риверо.