Таксист жестоко избил пассажирку в России

Вечером 22 января таксист в Новочебоксарске избил пассажирку. По предварительным данным, она не оплатила поездку. Водитель такси после этого применил силу и повалил девушку на снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы уточняют, что инцидент произошел возле дома №3/1 на Речном бульваре. После того, как девушка оказалась на земле, таксист начал бить ее. На видео можно заметить, что мужичина бьет девушку около двух минут, она же в это время пытается вырваться.

Молодой человек, который проходил мимо, вмешался в конфликт. После этого драка прекратилась, а водитель уехал.

"Деньги она не заплатила, в полицию обращаться не стала", - рассказали очевидцы.