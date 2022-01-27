Тепло или еда: тяжелый выбор миллионов европейцев

В Европе растут цены на энергоносители и миллионам людей приходится выбирать между отоплением дома и покупкой еды. "Реальная экономика" отправилась в Болгарию, чтобы познакомиться с тем, как европейские фонды и государственные фонды помогают нуждающимся пережить зимние холода, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Более 35 млн европейцев не в состоянии отапливать свои этой зимой, потому что им приходится выбирать между платой за отопление и покупкой еды. Это сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых.

Две основные причины энергетической бедности - низкие доходы и плохая теплоизоляция жилья. Резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия делает плату за отопление для многих неподъемной.

Право на получение жизненно важных услуг, к которым относится и энергетика, записано в "Столпе социальных прав Евросоюза". Брюссель предложил ряд мер, которые могли бы реализовать государства-члены для сдерживания роста цен на топливо, включая оказание срочной помощи малоимущим и снижения налогов.

Во Франции число получателей помощи в банках продовольствия, как, например, этот в Париже, подскочило на 30% с начала пандемии. Во всей Европе растет число людей, которым трудно найти деньги на еду и на отопление. В Болгарии счет за отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в ЕС. На втором и третьем месте - Литва и Кипр.

В каких странах ЕС труднее всего отапливать свои дома?

Зимой температура воздуха в Болгарии регулярно опускается ниже нуля. Отопление становится насущным вопросом. Особенно для людей, у которых не хватает денег на поддержание тепла.

Плохая теплоизоляция помещений, низкие доходы и рост цен на топливо - главные причины сложившейся ситуации.

Кочериново - небольшое село, расположенное на западе страны. 71-летний Никола Тишанский живёт здесь один. Он получает небольшую пенсию, эквивалентную 150€. Это в два раза меньше минимальной зарплаты. Никола получает от государства энергетическое пособие. На эти деньги он смог купить дров для печи:

"В октябре я получил 523 лева на дрова, чтобы топить ими целую зиму. Но 500 левов хватает только 5 кубов. Я взял 8 кубов, доплатив своими деньгами. Раньше куб стоил 75 левов, а сейчас - 90. На 15 левов дороже".

Повышение цен на энергию очень сильно отразилось на кошельке Николы. Даже с учетом того, что он получает пособие на медицину и специальную выплату для пенсионеров в связи с ковидом, денег ему едва хватает, чтобы оплатить коммунальные счета, лекарства и еду. Поэтому каждый день Никола получает бесплатный обед по программе "горячий обед для души", финансируемый Европейским фондом помощи неимущим. Кроме Николы в 2020 г. продовольствие из Фонда помощи неимущим получали 20 млн европейцев.

В том же селе живет 62-летняя Эвелина, которая, несмотря на инвалидность, в одиночку ухаживает за родителями. Их пенсий не хватает, чтобы оплатить все расходы семьи. Поэтому она получает пособие от государства, позволяющее ей сводить концы с концами.

Затраты на энергию сильнее всего чувствуются самыми бедными болгарскими семьями. В 2018 г. на них приходилось 16% всех расходов, тогда как в Швеции на них приходится менее 5% расходов. Сэкономив деньги, Эвелина купила новую печь, которая топится гранулами с более высоким КПД, чем у дров:

"Я получаю пособие на топливо, еду, ко мне также приходит помощница. Это очень хорошо - теперь мне не нужно заниматься готовкой".

По словам Эвелины, ей пришлось до предела снизить ежедневные траты, чтобы сэкономить деньги на покупку новой печи, в которой можно жечь топливные гранулы с более высоким КПД, чем у дров, а также на само топливо.

Сочетание государственной помощи с общеевропейскими социальными программами, такими как "Горячий обед для души", которой Эвелина тоже пользуется, - это одна из целей Европейского социального фонда+ в борьбе с энергетической и другими формами бедности.

Необходимость такого сочетания объясняет заместитель генерального директора службы занятости и социальных вопросов Европейской комиссии Андриана Сукова:

"Очень важно для бедных людей, чтобы помощь в виде продовольствия и продуктов первой необходимости, получаемая по программе Европейского фонда, сопровождалась государственной политикой по поддержке бедных людей, отоплению их домов, покупки лекарств для пожилых людей - с тем, чтобы они могли вести гармоничную и осмысленную жизнь".

Причины энергетической бедности Евроньюс обсудил с директором Центра энергетики им. Жака Делора Тома Пеллереном-Карленом.

- Как такое возможно, что миллионы человек в Европе не в состоянии отапливать свои дома? Это же первая необходимость...

- Конечно. Это результат принятых в прошлом решений о создании неэффективной системы, основанной на использовании ископаемого топлива. Их-за этого мы оказались в положении, при котором миллионы европейцев не могут нормально отапливать свои дома. Ситуация ухудшается каждый раз, когда возникает кризис с ископаемым топливом и цены на него быстро растут.

- Многие европейские страны предлагают меры по оказанию помощи. Сильно ли они помогают?

- Мы знаем, что лучше всего дела обстоят в странах, которые поощряют переход на возобновляемые и более эффективные источники энергии. Хуже всего дела с энергетической бедностью обстоят на юге Европы. И на первый взгляд это кажется парадоксальным. Может показаться, что, чем холоднее страна, тем больше энергетической бедности. Но на самом деле - всё наоборот. Потому что энергетическая бедность возникает не из-за географии или природы, а из-за политических решений. Если в Швеции сейчас всё в порядке, это не заслуга нынешнего шведского правительства, а 30-летних инвестиций в ремонт домов и развитие отопления из возобновляемых источников.

- Что, на ваш взгляд, нужно сделать на уровне ЕС?

- На мой взгляд, три вещи. Европейский зелёный курс должен гарантировать право каждой семьи на отопление зимой. Это должно стать самой главной политической целью. Как этого добиться? Во-первых, с помощью регулирования. Мы должны сделать обязательной теплоизоляцию помещений при их продаже или сдаче в аренду. А третье, что̀ нужно сделать, это субсидировать ремонтные работы, особенно в таких бедных странах как Болгария. С этой целью Европейская комиссия выступила с хорошим предложением создать Социальный климатический фонд. Это было бы шагом в правильном направлении.