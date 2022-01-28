Австралия даст миллиард на спасение кораллов

Канберра выделит миллиард австралийских долларов на защиту Большого Барьерного Рифа - крупнейшей в мире экосистемы кораллов в Тихом океане, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эта сумма пополнит уже заявленный ранее двухмиллиардный пакет. Риф страдает от изменения климата и деятельности человека, в результате кораллы обесцвечиваются и гибнут. Ранее в ЮНЕСКО решили не включать риф в список объектов, находящихся под угрозой - как считается, из-за позиции Австралии.