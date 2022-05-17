В Британии может закрыться треть ресторанов фиш-энд-чипс

Около трети британских ресторанов фиш-энд-чипс - закусочные, где основой меню являются рыба и картошка - могут закрыться из-за нехватки ингредиентов для блюд. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявили в отраслевой британской ассоциации (NFFF), из-за ситуации в Украине серьезно пострадали поставки четырех ключевых ингредиентов, которые используются заведениями формата фиш-энд-чипс. Это грозит либо сокращением меню, либо ростом цен для посетителей, или же вовсе закрытием ресторанов.

В частности, половина растительного масла, которое используют рестораторы, поступало из Украины. А альтернативные рапсовое и пальмовое масла сильно поднялись в цене. 40% трески и пикши завозилось из России, но британские санкции делают поставки практически невозможными. Из РФ также поступала и мука, используемая для кляра, а также удобрения для картофелеводов.