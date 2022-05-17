Германия сообщила о высоком уровне запасов газа

По состоянию на середину мая газовые хранилища в Германии заполнены на 40,8 процента. Это достаточно высокий уровень: в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2021 годах он был значительно ниже. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Ленту.ru говорится в отчете Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA).

В настоящее время поставки топлива в Германию стабильны, их безопасность гарантирована, а объем закупок в целом не изменился. Как указано в документе, регулятор внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и нынешних санкций против "Газпрома".

На выходных министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что страна сможет пережить зиму даже в случае прекращения поставок российского газа, если у нее будут полные хранилища к концу года.