Сотрудник армянских спецслужб совершил суицид
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Сотрудник Службы национальной безопасности Армении совершил суицид.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня в 04:00 по местному времени в одном из дворов в Ереване было найдено тело мужчины.

На место происшествия прибыли полицейские и следователи.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность умершего. Им оказался 32-летний житель Еревана Мамикон О.

Согласно предварительным данным, мужчина совершил суицид, бросившись с 6-го этажа.

Сообщается, что умерший был капитаном, сотрудником Службы национальной безопасности Армении.

По факту продолжается расследование, назначены различные экспертизы.