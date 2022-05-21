Турция и Колумбия выводят отношения на стратегический уровень
Подписание Турцией и Колумбией Совместной декларация будет способствовать выводу отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с колумбийским коллегой Иваном Дуке Маркесом в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Глава государства сообщил также, что посетит с визитом Колумбию в начале августа.
В пятницу, 20 мая, лидеры Турции и Колумбии провели переговоры в резиденции "Долмабахче" в Стамбуле.
Обсуждены различные аспекты двусторонних турецко-колумбийских отношений.
Стороны рассмотрели шаги по расширению сотрудничества между двумя странами.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
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