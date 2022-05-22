В России создали протез, способный передавать тактильные ощущения

Российским учёным удалось создать технологию, которая позволит людям с ограниченными возможностями не только жить полноценной жизнью, но и в полной мере её ощущать. О будущем, которое уже наступило, корреспондент "Известий" Евгений Подтергера, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Прямо сейчас человеку вживляют особую систему электродов. Сама операция не сложная, но совсем скоро она позволит пациенту вновь тактильно ощутить мир ампутированной рукой. Манипуляции хирурга продолжаются около часа. Операция похожа на кадры научно-фантастического фильма. К нервным узлам пациента подключают небольшие проводки с крохотными датчиками. Примерно такой же метод врачи используют для лечения фантомных болей у пациентов с ампутацией.

"В принципе, когда имплантировали электроды на периферические нервы или рядом, всегда замечали, что пациент отмечает какие-то, не побочные, а скажем дополнительные ощущения при стимуляции", - рассказал Артур Биктимиров, врач-нейрохирург медицинского центра ДВФу.

Отсутствие фантомной боли - первое, что после операции ощутил Анатолий Колот. Он много лет назад потерял руку, принял себя, научился жить и каждый день терпел. Нейробиологи Сколково, хирурги Медцентра ДВФУ и конструкторы не просто купировали боль, научились ей управлять, да так, что стимулируя током вживленные электроды, вернули пациентам ощущения.

Александр впервые чувствует протезом: с завязанными глазами точно определяет размер цилиндра на ощупь. Ученые тщательно фиксируют все показания работы головного мозга. Между человеком и компьютером идет постоянный обмен импульсами. Машина как бы учит человека новым ощущениям.

"Работаем с большим количеством параметров, большим количеством технологий, опробоваем их таким образом, чтобы в результате создать такой практический протез для людей", - говорит профессор центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Михаил Лебедев.

И вот они - прототипы бионики, даже выглядят стильно и футуристично. Каждый такой протез строго индивидуален - подходит конкретному "пилоту".Так создатели технологии называют пациентов. Рука тоже обучается реагировать на нервную систему человека.

"Обычно протез у пилотов ощущается как инородный инструмент, а не как продолжение руки, а в нашем исследовании очень важно было контролировать ощущение переноса, чтобы пилот мог ощущать протез как действительно продолжение собственной руки", - говорит руководитель направления человеко-машинных интерфейсов компании "Моторика" Михаил Сенцов.

Сейчас протезом можно определять только объемы предмета и текстуры, но главное отработать технологию. Дальше ученые добавят в бионику датчики температуры, подберут материалы имитирующие человеческие ткани и после финального тестирования будут готовы к массовому внедрению уникальной технологии. Уже сейчас участники проекта говорят: российская медицина как будто коснулась будущего.