Умер вооруженный мужчина в Торонто, из-за которого были закрыты три школы

Вооруженный мужчина, в связи с информацией о котором были закрыты три школы в Торонто, умер.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее правоохранительное ведомство города опубликовало в Twitter информацию о мужчине, который шел по улице с ружьем. Находящиеся поблизости школы были закрыты. Позже полиция добавила, что правоохранительные органы обнаружили подозреваемого, он был ранен.