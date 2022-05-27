https://news.day.az/world/1465428.html Умер вооруженный мужчина в Торонто, из-за которого были закрыты три школы
Умер вооруженный мужчина в Торонто, из-за которого были закрыты три школы
Вооруженный мужчина, в связи с информацией о котором были закрыты три школы в Торонто, умер.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее правоохранительное ведомство города опубликовало в Twitter информацию о мужчине, который шел по улице с ружьем. Находящиеся поблизости школы были закрыты. Позже полиция добавила, что правоохранительные органы обнаружили подозреваемого, он был ранен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре