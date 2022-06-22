https://news.day.az/world/1473081.html Массовое ДТП в центре Москвы - ВИДЕО
Массовое ДТП в центре Москвы - ВИДЕО
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на улице Земляной вал в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, запечатлены последствия аварии. Как видно, серьезные повреждения получила машина такси.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших уточняется.
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