Голод для жителей США перерос в «непреходящую реальность»

Растущая эпидемия голода в США из временной проблемы переросла в непероходящую реальность. Такое мнение выразила обозреватель агентства Bloomberg Аманда Литтл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, по мере ухудшения состояния американской экономики все большему числу граждан становится сложно заботиться о своей семье. Так, в 2021 году каждый шестой американец обращался за помощью продовольственных банков, это 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами в 2019 году.

Несмотря на то, что пандемия идет на убыль, число голодающих жителей США продолжает расти, отметила Литтл.

Продукты подорожали на 12% по сравнению с прошлым годом. Это самый резкий рост с 1979 года, уточнила журналист. Финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и снижение импорта зерна сохранятся в обозримом будущем, пишет Литтл.