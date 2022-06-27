Найден поджигатель храма в Петербурге

Подозреваемый в поджоге храма Святителя Василия Великого в подробностях рассказал о своих действиях. По словам мужчины, он раскаивается в содеянном.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полицейские оперативно задержали предполагаемого поджигателя храма, расположенного на Приозерском шоссе в поселке Парголово. Позже было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, рано утром 26 июня между сельчанином и его супругой, работающей в храме, произошел конфликт. После ссоры мужчина отправился в храм с канистрой, наполненной бензином. Затем он вылил горючее и поджег здание, после чего скрылся с места происшествия.

Сам он утверждает, что перед этим убедился, что внутри здания никого нет.

"Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - заявил житель Парголово.

"Следственным отделом УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Проводится предварительное расследование", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.