Подростка затянуло в водопропускной шлюз дамбы в Красноярском крае

В районе дамбы у протоки "Минусинская" реки Енисей 27 июня упала в воду 15-летняя девочка. Ее затянуло внутрь водопропускного шлюза, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

К счастью, в момент инцидента там находился водолаз КГКУ "Спасатель". Вместе с сотрудниками МЧС он помог девочке выбраться. Ей оказали медицинскую помощь, жизни ребенка ничего не угрожает.

Прокуратура Красноярского края начала проверку в связи с инцидентом. Специалисты дадут оценку причин и условий произошедшего, проверят оснащение и заградительные решетки, которые должны были быть установлены под водой. По результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.