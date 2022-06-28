https://news.day.az/world/1474418.html Подростка затянуло в водопропускной шлюз дамбы в Красноярском крае - ВИДЕО
Подростка затянуло в водопропускной шлюз дамбы в Красноярском крае - ВИДЕО
В районе дамбы у протоки "Минусинская" реки Енисей 27 июня упала в воду 15-летняя девочка. Ее затянуло внутрь водопропускного шлюза, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
К счастью, в момент инцидента там находился водолаз КГКУ "Спасатель". Вместе с сотрудниками МЧС он помог девочке выбраться. Ей оказали медицинскую помощь, жизни ребенка ничего не угрожает.
Прокуратура Красноярского края начала проверку в связи с инцидентом. Специалисты дадут оценку причин и условий произошедшего, проверят оснащение и заградительные решетки, которые должны были быть установлены под водой. По результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.
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